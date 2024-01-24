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Психологический климат и безопасность в школах будут усилены

Психологический климат и безопасность в школах будут усилены

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию направило соответствующие инструкции по дальнейшему улучшению психологического климата и усилению безопасности в школах, находящихся в ведении региональных управлений образования.

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Об этом говорится в заявлении замдиректора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Мехрибан Велиевой.

По ее словам, организация психологического климата в школах и безопасность детей являются одними из самых важных и щепетильных вопросов для Агентства:

«Просим население и средства массовой информации быть осторожными при передаче информации, учитывать возраст детей, их уязвимость».

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