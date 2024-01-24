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В бакинской школе-лицее № 6 ученик II класса подвергся насилию

В бакинской школе-лицее № 6 ученик II класса подвергся насилию

В бакинской школе-лицее № 6 ученик II класса подвергся насилию. В связи с инцидентом в бакинской школе №6 пройдет собрание, учащимся VII класса порекомендуют сменить школу, сообщает АПА со ссылкой на директора школы-лицея Гюльшан Оруджеву.

По ее словам, 10 января к ним поступило обращение по данному вопросу, родителям и близким ребенка были созданы условия для просмотра видео с камер.

«Утверждалось, что инцидент мог произойти на днях. Мы даже предоставили им возможность просмотреть все записи с 4 декабря. После поступления обращения мы официально обратились в Сабаильское районное управление полиции. После обращения в школу прибыл представитель и была проведена беседа с учениками. К процессу также был привлечен психолог, и с его участием была проведена профилактическая беседа с учениками», – сказала она.

Директор отметила, что в ходе расследования выяснилось, что в телефонах учащихся 7-х классов хранились неэтичные видео, не соответствующие их возрасту:

«Возможно, школьники делились этими видео между собой. С того дня я также встречалась с родителями по отдельности, после переписки в родительских чатах. Мы предоставили им всю информацию».

Директор отметила, что о случившемся было немедленно проинформировано Министерство науки и образования, а также Агентство по дошкольному и общеобразовательному образованию, официальные лица структур посетили школу и ознакомились с ситуацией.

По словам директора, факт насилия не выявлен. Однако для обеспечения безопасности, родителям учащихся VII класса было рекомендовано сменить школу.

Гюльшан Оруджева также отметила, что в связи с инцидентом в школе усилены охранная система, дежурство учителей на этажах, работа психологов, увеличено количество камер на всех этажах, в классах и даже у входа в туалеты. Г.Оруджева сообщила, что сегодня будет проведено собрание педагогов, будет проведена беседа с родителями учащихся VII классов.

Директор отметила, что ученик, в отношении которого, как утверждалось, было совершено насилие, посещает занятия: «Но родители хотят сменить школу. Психологическое состояние ребенка в норме. В школах запрещено использование учащимися сматрфонов. 4 года мы ведем борьбу с этим. Перед началом урока все телефоны отбираются и возвращаются детям только после окончания занятий. Ребенку не обязательно пользоваться смартфоном. Для того, чтобы связываться с родителями, достаточно иметь обычный телефон. Рекомендуем родителям соблюдать эти правила».

Отметим, что в связи с этим руководству школы было сделано серьезное предупреждение. Ведется проверка инцидента.

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