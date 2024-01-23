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Экс-тренер сборной Азербайджана может возглавить иранский клуб

Экс-тренер сборной Азербайджана может возглавить иранский клуб

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи может получить работу в одном из иранских клубов, сообщает «Спутник».

В понедельник, 22 января, иранские СМИ распространили информацию о том, что экс-наставник сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи стал одним из кандидатов на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис».

Итальянец является не единственным кандидатом на вакантный пост в иранском клубе, его соперник – португальский специалист Жозе Витор дос Сантос Перейру. Если Де Бьязи в своем послужном портфолио имеет опыт работы в сборных Азербайджана и Албании, а также итальянских клубах «Модена», «Брешиа», «Торино» и «Удинезе», то Перейру возглавлял сборные Нигерии, Венесуэлы, Саудовской Аравии, клубы «Спортинг» (Португалия), «Панатинаикос» (Греция), а также португальскую «Брагу», являющуюся соперником «Карабаха» в стадии плей-офф Лиги Европы.

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