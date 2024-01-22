Представитель Великобритании осудил демарш ПАСЕ против Азербайджана

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На первом заседании начавшей сегодня работу в Страсбурге зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) британский депутат осудил решение своих коллег, предложивших обжаловать полномочия азербайджанской делегации.

Член делегации Великобритании в ПАСЕ Ян Лиддел-Грейнджер во время выступления в организации призвал своих коллег быть осторожными в этом вопросе.

«Это неверное решение. Подобный шаг не приведет к какому-либо положительному решению. Мы должны быть очень осторожны в принятии таких решений», – приводит «Репорт» его слова.