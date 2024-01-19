Пропагандистка Канделаки сделала новое скандальное заявление по Казахстану

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Пропагандистка Тина Канделаки вновь посвятила пост Казахстану, ответив на реакцию на ее скандальные слова. Накануне телеведущая Тина Канделаки заявила, что в Казахстане «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». На пост россиянки отреагировала казахстанская журналистка Динара Сатжан, подчеркнув, что Казахстан – независимое суверенное государство.

«Крики, шум, советы убраться — много всего, но ничего нового. Все это уже было. Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие — «мәңгу». От него происходит известный образ манкурта — человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе, в исторических названиях — занятие не просто безграмотное, но и опасное.

Не помнить прошлого — значит рукоплескать фильму «Борат». Кто запретил его, кроме Казахстана? Россия и страны Залива. А что просвещенные эльфы Запада? Да плевать они хотели. Кто такие для них казахи? Ответ по фильму очевиден.

Не помнить прошлого — значит не помнить того, как два года назад страна Казахстан едва не прекратила свое существование. Что лучше — горящие города или пришедшие на помощь соседи?», – написала она.