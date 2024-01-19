Пропагандистка Канделаки сделала новое скандальное заявление по Казахстану |
Первый полет турецкого астронавта (видео) |
Гутерриш призвал Иран и Пакистан к сдержанности |
Италия возглавила список импортеров азербайджанской нефти |
Кадры иранского удара по территории Пакистана (видео) |
Госдеп отмечает прогресс в переговорах между Баку и Ереваном |
Вашингтон призвал Тегеран и Исламабад к сдержанности |
TƏBIB: Люди встревожены, полагая, что это один из новых штаммов ковида |
Талибы ждут сдержанности от Ирана и Пакистана |
Главное Мир

Пропагандистка Канделаки сделала новое скандальное заявление по Казахстану

Пропагандистка Канделаки сделала новое скандальное заявление по Казахстану

Пропагандистка Тина Канделаки вновь посвятила пост Казахстану, ответив на реакцию на ее скандальные слова. Накануне телеведущая Тина Канделаки заявила, что в Казахстане «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». На пост россиянки отреагировала казахстанская журналистка Динара Сатжан, подчеркнув, что Казахстан – независимое суверенное государство.

«Крики, шум, советы убраться — много всего, но ничего нового. Все это уже было. Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие — «мәңгу». От него происходит известный образ манкурта — человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе, в исторических названиях — занятие не просто безграмотное, но и опасное.

Не помнить прошлого — значит рукоплескать фильму «Борат». Кто запретил его, кроме Казахстана? Россия и страны Залива. А что просвещенные эльфы Запада? Да плевать они хотели. Кто такие для них казахи? Ответ по фильму очевиден.

Не помнить прошлого — значит не помнить того, как два года назад страна Казахстан едва не прекратила свое существование. Что лучше — горящие города или пришедшие на помощь соседи?», – написала она.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция
Мир

Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

2024/01/19, 14:15
КНДР испытала подводное ядерное оружие
Мир

КНДР испытала подводное ядерное оружие

2024/01/19, 13:37
ВОЗ: В секторе Газа зафиксирована вспышка гепатита А
Мир

ВОЗ: В секторе Газа зафиксирована вспышка гепатита А

2024/01/19, 11:37
Папуашвили: Саакашвили не спасётся, ответит за всё
Мир

Папуашвили: Саакашвили не спасётся, ответит за всё

2024/01/19, 11:30
Казахстан направит на Ближний Восток миротворцев
Мир

Казахстан направит на Ближний Восток миротворцев

2024/01/19, 11:25
Хуситы обещают обеспечить безопасный проход судам РФ и Китая в Красном море
Мир

Хуситы обещают обеспечить безопасный проход судам РФ и Китая в Красном море

2024/01/19, 11:12
Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс
Мир

Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс

2024/01/19, 11:00
Посол США отужинала с министром обороны Армении
Мир

Посол США отужинала с министром обороны Армении

2024/01/19, 10:45
Копыркин: Россия готова содействовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном
Мир

Копыркин: Россия готова содействовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном

2024/01/19, 10:40