Еще один мирный житель подорвался на армянской мине, ему ампутировали ногу (обновлено) |
Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года |
Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом |
В Грузии запустили в обращение марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева (фото) |
Россия сменила тактику ударов по Украине |
Число погибших в Газе достигло 27365 |
МВД: Эйюбов за несколько дней до суицида уволился из органов внутренних дел |
Ветер в Баку усилится, в горах Азербайджана ожидается снегопад |
ВМС Украины: ЧФ России практически парализован |
Главное Мир

Казахстанская телеведущая жестко ответила пропагандистке Тине Канделаки

Казахстанская телеведущая жестко ответила пропагандистке Тине Канделаки

Российская пропагандистка Тина Канделаки раскритиковала переименование железнодорожных станций в Казахстане, передает Arbat.media.

Поводом для критики стал проект, представленный на портале «Открытые НПА» по замене русских названий некоторых ЖД станций на казахские: «Уральск» на «Орал», «Узень» на «Жаңаөзен» и так далее.

Тина Канделаки отметила, что в Казахстане якобы постепенно вытесняют русский язык на государственном уровне.

«В Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз.

Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений», – написала Канделаки.

На высказывание Канделаки отреагировала казахстанская журналистка Динара Сатжан.

«Дорогая Тина! Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: «В чужой монастырь со своим уставом не лезут»! И давайте мы сами решим, какую жд-станцию как называть.

Во-вторых, Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык потерянный за годы советской власти.

В-третьих, русский является в нашей стране официальным языком межнационального общения, а казахский – государственным. И это закреплено в нашей Конституции», – написала Сатжан.

Теги:
Из этой рубрики
Эстония требует усилить контроль за Telegram
Мир

Эстония требует усилить контроль за Telegram

2024/02/04, 20:51
Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом
Мир

Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом

2024/02/04, 17:40
Альпер Гезеравджи: Подождем еще немного, чтобы вернуться на Землю
Мир

Альпер Гезеравджи: Подождем еще немного, чтобы вернуться на Землю

2024/02/04, 16:22
Число погибших в Газе достигло 27365
Мир

Число погибших в Газе достигло 27365

2024/02/04, 14:59
Венецианский карнавал в фотографиях (фото)
Мир

Венецианский карнавал в фотографиях (фото)

2024/02/04, 14:24
Вновь отложено возвращение турецкого астронавта на Землю
Мир

Вновь отложено возвращение турецкого астронавта на Землю

2024/02/04, 13:38
Десятки человек стали жертвами лесных пожаров в Чили (фото)
Мир

Десятки человек стали жертвами лесных пожаров в Чили (фото)

2024/02/04, 13:08
Захарова: Российских артистов черт попутал
Мир

Захарова: Российских артистов черт попутал

2024/02/04, 12:37
Путин воздал Володину по заслугам
Мир

Путин воздал Володину по заслугам

2024/02/04, 11:10