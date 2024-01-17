Казахстанская телеведущая жестко ответила пропагандистке Тине Канделаки

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Российская пропагандистка Тина Канделаки раскритиковала переименование железнодорожных станций в Казахстане, передает Arbat.media.

Поводом для критики стал проект, представленный на портале «Открытые НПА» по замене русских названий некоторых ЖД станций на казахские: «Уральск» на «Орал», «Узень» на «Жаңаөзен» и так далее.

Тина Канделаки отметила, что в Казахстане якобы постепенно вытесняют русский язык на государственном уровне.

«В Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз.

Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений», – написала Канделаки.

На высказывание Канделаки отреагировала казахстанская журналистка Динара Сатжан.

«Дорогая Тина! Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: «В чужой монастырь со своим уставом не лезут»! И давайте мы сами решим, какую жд-станцию как называть.

Во-вторых, Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык потерянный за годы советской власти.

В-третьих, русский является в нашей стране официальным языком межнационального общения, а казахский – государственным. И это закреплено в нашей Конституции», – написала Сатжан.