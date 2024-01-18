В ООН отметили роль Азербайджана в создании Парламентской сети ДН

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Правительство Азербайджана сыграло важную роль в создании Парламентской сети Движения неприсоединения.

Об этом заявил Деннис Фрэнсис, президент 78-й сессии Генассамблеи ООН, бывший премьер-министр Тринидада и Тобаго и постоянный представитель при ООН, которого цитирует «Репорт».

«В первую очередь, я бы хотел поздравить правительство Азербайджана за его выдающееся лидерство в ДН. Я знаю, что правительство Азербайджана проделало большую работу по дальнейшему укреплению ДН, что нам необходимо. Азербайджан провел ряд встреч, включая министерскую в прошлом июле в Баку, которая прошла довольно успешно. В этой связи хотелось бы поблагодарить правительство Азербайджана, который является сильным партнером и лидером организации», – сказал он.

Фрэнсис подчеркнул, что создание Парламентской сети является важным и демократическим событием, которое вовлекает парламентариев и политических лидеров всего спектра, а также в создании Женской платформы:

«Как вы знаете, гендерное равенство является важным аспектом работы ООН и, в частности, моего председательства. Женщины, как мы считаем в ООН, должны играть равную роль в устойчивом развитии. Мы продвигаем эту идею с большим энтузиазмом и энергией. Вклад, который внес Азербайджан в создание этих новых дополнительных платформ для взаимодействия, обсуждения важных политических мер, придал значительную ценность в развитие этого направления взаимодействия».