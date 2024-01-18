Гафарова обвинила Сенат Франции в двуличии |
В столичном регионе будет дуть сильный ветер |
Гуле не видит смысла в антиазербайджанской резолюции сената Франции |
Переговоры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС продвигаются |
В ООН признают ущерб, причиненный региону армянскими минами |
Лавров назвал предполагаемое место подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией |
Армия Пакистана приведена в полную боеготовность |
Иран отреагировал на удар Пакистана |
Парламент Азербайджана призвал власти ввести санкции против Франции |
Главное Новость

В ООН отметили роль Азербайджана в создании Парламентской сети ДН

В ООН отметили роль Азербайджана в создании Парламентской сети ДН

Правительство Азербайджана сыграло важную роль в создании Парламентской сети Движения неприсоединения.

Об этом заявил Деннис Фрэнсис, президент 78-й сессии Генассамблеи ООН, бывший премьер-министр Тринидада и Тобаго и постоянный представитель при ООН, которого цитирует «Репорт».

«В первую очередь, я бы хотел поздравить правительство Азербайджана за его выдающееся лидерство в ДН. Я знаю, что правительство Азербайджана проделало большую работу по дальнейшему укреплению ДН, что нам необходимо. Азербайджан провел ряд встреч, включая министерскую в прошлом июле в Баку, которая прошла довольно успешно. В этой связи хотелось бы поблагодарить правительство Азербайджана, который является сильным партнером и лидером организации», – сказал он.

Фрэнсис подчеркнул, что создание Парламентской сети является важным и демократическим событием, которое вовлекает парламентариев и политических лидеров всего спектра, а также в создании Женской платформы:

«Как вы знаете, гендерное равенство является важным аспектом работы ООН и, в частности, моего председательства. Женщины, как мы считаем в ООН, должны играть равную роль в устойчивом развитии. Мы продвигаем эту идею с большим энтузиазмом и энергией. Вклад, который внес Азербайджан в создание этих новых дополнительных платформ для взаимодействия, обсуждения важных политических мер, придал значительную ценность в развитие этого направления взаимодействия».

Теги:
Из этой рубрики
Армения согласует с Турцией строительство дамбы на реке Араз
Новость

Армения согласует с Турцией строительство дамбы на реке Араз

2024/01/13, 12:10
Турция теряет популярность среди россиян в пользу Китая и Шри-Ланки
Новость

Турция теряет популярность среди россиян в пользу Китая и Шри-Ланки

2024/01/13, 12:00
В НАТО считают, что конфликт Украины и России не закончился даже в 2025 году
Новость

В НАТО считают, что конфликт Украины и России не закончился даже в 2025 году

2024/01/12, 23:24
Азербайджан поставил в Россию порядка 1,5 млн пищевых яиц
Новость

Азербайджан поставил в Россию порядка 1,5 млн пищевых яиц

2024/01/11, 13:30
Иран повышает цены на нефть для Китая
Новость

Иран повышает цены на нефть для Китая

2024/01/05, 22:00
В Швеции зафиксировали самую холодную ночь за 25 лет
Новость

В Швеции зафиксировали самую холодную ночь за 25 лет

2024/01/03, 16:04
Кадры мощного землетрясения в Японии (видео)
Новость

Кадры мощного землетрясения в Японии (видео)

2024/01/01, 12:47
Вступают в силу новые правила по налогообложению банковских вкладов
Новость

Вступают в силу новые правила по налогообложению банковских вкладов

2024/01/01, 12:00
Россия отреагировала на снятие Казахстаном запрета с «Талибана»
Новость

Россия отреагировала на снятие Казахстаном запрета с «Талибана»

2023/12/29, 17:26