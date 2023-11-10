В Нью-Йорке провели информационную кампанию по случаю Дней Победы и Флага Азербайджана

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В Нью-Йорке (США) проведена информационная кампания, посвященная 8 Ноября – Дню Победы и 9 Ноября – Дню Государственного флага Азербайджана.

Инициатива была реализована Азербайджано-американской молодежной федерацией при поддержке Постоянного представительства нашей страны при ООН, передает Report.

В рамках акции, на огромных мониторах на «Таймс Сквер», которая считается символом Нью-Йорка и которую ежедневно посещают тысячи туристов, была высвечена запись «8 Ноября – День Победы Азербайджана!», а также карта Азербайджана и символ победы в Отечественной войне – цветок харыбюльбюль (Офрис кавказская).

Эти сведения привлекли внимание местных и иностранных туристов, посещающих площадь. Они с интересом наблюдали за табло, на котором высвечивалась информация об Азербайджане.

Акция продолжалась с 19:00 до 22:00 по времени Нью-Йорка.