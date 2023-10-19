Матч Бельгия-Швеция, прерванный из-за теракта, не будет доигран

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал окончательным результат прерванного из-за теракта матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции. Как сообщается на сайте УЕФА, счёт после первого тайма будет зафиксирован как окончательный, а Бельгии и Швеции будет присуждено по одному очку.

В организация отметили, что результат данной игры не влияет на положение дел в группе для этих сборных, так как бельгийские футболисты уже завоевали путёвку в финальную часть европейского первенства, а шведы потеряли шансы отобраться на турнир.

Встреча между сборными Бельгии и Швеции в понедельник, 16 октября, была остановлена после первого тайма при счёте 1:1 на фоне появившейся информации о стрельбе в Брюсселе.