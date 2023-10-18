Баку и Тегеран обсудили вопросы сотрудничества: что известно (фото) |
Эрдоган поздравил Азербайджан |
Байрамов и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе |
Байден: Пентагон предоставил данные, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе |
Турция объявит трехдневный траур в связи с жертвами в Газе |
Баку озвучил свою позицию по палестино-израильскому конфликту (фото) |
Импичмент президента Грузии провалился: Зурабишвили удалось остаться на своем посту |
Путин заявил о наступлении ВСУ на Херсонском направлении  |
Байден на встрече с Нетаньяху: Удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой» |
Главное Политика

В ММ осудили антиазербайджанскую предвзятость парламента Нидерландов

В ММ осудили антиазербайджанскую предвзятость парламента Нидерландов

Комитет Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям осудил предвзятые документы парламента Нидерландов.

Милли Меджлис принял в связи с этим соответствующее заявление.

Было отмечено, что в упомянутых документах не были учтены факты, связанные с Карабахским регионом Азербайджана, полностью проигнорированы территориальные претензии Армении к Азербайджану.

В то же время, были искажены цели антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года, и выдвинуты необоснованные претензии к нашей стране. Кроме того, без должной оценки шагов, предпринятых для реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, созданы дополнительные препятствия для дальнейшего устойчивого мира в регионе.

”Комитет Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям решительно отвергает несправедливый подход, проявленный к нашей стране, и воспринимает это как наглядный пример краха демократических ценностей в Палате представителей парламента Королевства Нидерландов», – подчеркивается в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Посольство США поздравило народ Азербайджана
Политика

Посольство США поздравило народ Азербайджана

2023/10/18, 19:30
В ММ осудили антиазербайджанскую предвзятость парламента Нидерландов
Политика

В ММ осудили антиазербайджанскую предвзятость парламента Нидерландов

2023/10/18, 19:21
Баку и Тегеран обсудили вопросы сотрудничества: что известно (фото)
Политика

Баку и Тегеран обсудили вопросы сотрудничества: что известно (фото)

2023/10/18, 18:54
Главы МИД европейских государств обсудят Южный Кавказ
Политика

Главы МИД европейских государств обсудят Южный Кавказ

2023/10/18, 18:45
Эрдоган поздравил Азербайджан
Политика

Эрдоган поздравил Азербайджан

2023/10/18, 18:32
Байрамов и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Политика

Байрамов и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

2023/10/18, 18:29
Алексей Мустафин: Администрации США желательно завершить войну победой до того, как начнутся выборы
Политика

Алексей Мустафин: Администрации США желательно завершить войну победой до того, как начнутся выборы

2023/10/18, 16:39
Тофиг Зульфугаров: Не существует международных процессов, которые способны что-то изменить здесь
Политика

Тофиг Зульфугаров: Не существует международных процессов, которые способны что-то изменить здесь

2023/10/18, 13:28
Москва о выступлении Пашиняна в Европарламенте: "Семимильными шагами идет по пути Зеленского"
Политика

Москва о выступлении Пашиняна в Европарламенте: «Семимильными шагами идет по пути Зеленского»

2023/10/18, 12:45