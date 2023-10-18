Парламент Нидерландов призвал оказать военную поддержку Армении

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Палата представителей Нидерландов проголосовала за предложение, призывающее правительство страны позитивно относиться к любому запросу Армении по поводу получения военной помощи от Евросоюза, сообщил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

«Это неконструктивно, это ведет к милитаризации нашего региона, а не к миру и примирению между Азербайджаном и Арменией. Важно, чтобы вместо усиления деструктивной позиции Армении, Нидерланды побудили ее, наконец, добросовестно участвовать в усилиях по установлению мирного сосуществования в нашем регионе и сосредоточиться на завершении переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией», – отметил дипломат.