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Парламент Нидерландов призвал оказать военную поддержку Армении

Парламент Нидерландов призвал оказать военную поддержку Армении

Палата представителей Нидерландов проголосовала за предложение, призывающее правительство страны позитивно относиться к любому запросу Армении по поводу получения военной помощи от Евросоюза, сообщил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

«Это неконструктивно, это ведет к милитаризации нашего региона, а не к миру и примирению между Азербайджаном и Арменией. Важно, чтобы вместо усиления деструктивной позиции Армении, Нидерланды побудили ее, наконец, добросовестно участвовать в усилиях по установлению мирного сосуществования в нашем регионе и сосредоточиться на завершении переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией», – отметил дипломат.

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