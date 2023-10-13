Шоу закончено

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обозначает очередной политический разворот Армении – на сей раз от Запада обратно к России. В интервью Общественному телевидению Армении «шашлычный варчапет» уверял, что Армения не меняет вектор своей внешней политики и отношений с Россией не пересматривала, а от своих обязательств не отказывалась, ничего не аннулировала и ниоткуда не выходила.

Вопрос о 102-й российской военной базе в Армении и российских пограничниках не поднимался, то есть, в переводе, вывод базы и контроль Армении над собственными границами даже не в повестке дня. Судя по всему, на российском треке Никол Воваевич «сдает назад» и отправляет Москве вполне «читаемый» месседж: я никуда от России уходить не собираюсь, все соглашения в силе, да, побузил немного, с кем не бывает, давайте теперь вернёмся к тому, как было раньше. И, судя по всему, именно ради этого набора месседжей и было затеяно интервью Пашиняна ОТА.

Такой вираж был, честно говоря, ожидаем. Во-первых, Армения находится в слишком сильной зависимости от России, чтобы всерьёз позволять себе «развороты на Запад». К тому же политический шантаж по принципу «вот я сейчас обижусь и уйду» в Ереване устраивали регулярно, и не только во времена «шашлычного премьера». Во-вторых, что куда более важно, никаких внятных дивидендов на Западе Ереван не получил. Да, есть заявления, резолюция Европарламента, но в самых розовых прогнозах не только США, но даже Франция близко не дотянули до того уровня военно-политической поддержки, который Армения получала и получает от России. А тем более – до армянских «хотелок». Самое время прятать поглубже свои обиды и искать примирения с Россией.

Конечно, некоторую пикантность придает то обстоятельство, что как раз синхронно с появлением интервью Пашинян отказался ехать на саммит СНГ в Бишкек, где его, без сомнения, ожидал непростой разговор с представителями России. Эта встреча должна была стать первым дипломатическим контактом Москвы и Еревана после ратификации Римского статута, и глава правительства Армении, испугавшись предстоящей «выволочки», в столицу Кыргызстана просто не поехал. Судя по всему, любимым внешнеполитическим ходом Никола Пашиняна становится «заочная капитуляция». Достаточно вспомнить, как он, премьер-министр и верховный главнокомандующий, испугался выйти в эфир и подписал трёхстороннее заявление в ночь на 10 ноября 2020 года в «тайном месте».

Но есть ещё одна параллель с победной для Азербайджана и катастрофической для Армении осенью 2020 года. Накануне и во время 44-дневной войны Пашинян уже устраивал флирт с Парижем. И как тогда отмечали эксперты, в том числе и в Minval.az, Франция, по всей видимости, рассматривала Армению как перспективного «прокси».

Считалось, что именно у Армении самая боеспособная в регионе армия, «эксклюзивные» отношения с Францией, «демократическое» правительство, которое пришло к власти в результате «цветной революции», а значит, Ереван подойдёт на роль этакой «дубины» в руках Парижа, при помощи которой можно будет грозить и Азербайджану, и Турции, и Ирану, и Грузии. Но… Войну Армения безнадёжно проиграла. От имиджа «самой боеспособной армии», да и от самой этой армии остались жалкие обломки. И самое обидное для Франции, после освобождения города Шуша и понимания, с какой катастрофой столкнулась Армения, Пашинян тут же ухватился за российский подол, даже не попытавшись проконсультироваться с Макроном. Как утверждали тогда армянские СМИ (и как рассказывал Minval), Макрон в сердцах назвал Пашиняна «неадекватом».

А теперь, на фоне очередных «обнимашек» Парижа и Еревана, Никол Пашинян вновь плюхается в объятия России и, пардон, «кидает» своих друзей на Западе, и прежде всего Макрона. Надежды на разворот Армении от Москвы на Брюссель разбиты, никакого пересмотра внешней политики не будет, шоу закончено, всем спасибо, зрители могут расходиться.

Так что в активе у Макрона, Мишеля и иже с ними остаются только испорченные отношения с Азербайджаном.

Нурани, обозреватель