Остин подтвердил возможность США помогать и Украине, и Израилю

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США в состоянии и намерены оказывать военную помощь и Украине, и Израилю. Об этом заявил министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.

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«Что касается нашей способности продолжать поддерживать усилия по Украине, так и усилия по Израилю, то, безусловно, мы можем делать и то, и другое, и мы будем делать это», — сказал шеф Пентагона по итогам очередного заседания сформированной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.