У США есть все возможности для помощи и Украине, и Израилю

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Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что имеющихся в бюджете США средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что США в состоянии поддерживать Украину в Европе, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поддерживать в час нужды нашего союзника — Израиль», — сказал Салливан.

По его словам, у Вашингтона есть для этого ресурсы, инструменты и возможности.