Джихадисты убили в Нигере 29 солдат

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В Нигере во время атаки джихадистов вблизи границы страны с Мали погибли 29 солдат. Об этом 3 октября сообщило агентство AP.

Министр обороны Нигера генерал-лейтенант Салифу Моди заявил, что более 100 экстремистов напали на силы безопасности, которые проводили спецоперацию в приграничной зоне. Отмечается, что это вторая подобная атака на солдат Нигера за неделю.

Глава Минобороны добавил, что во время атаки были обезврежены несколько десятков террористов, уничтожены 15 мотоциклов, изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Согласно данным Armed Conflict Location & Event Data Project, за месяц после того, как военные захватили власть в Нигере, уровень насилия, преимущественно связанного с экстремистами, вырос более чем на 40%.

В августе количество нападений джихадистов на мирных жителей возросло в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем, а нападения на силы безопасности в регионе Тиллабери привели к гибели не менее чем 40 солдат.