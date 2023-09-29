Миссия ООН прибудет в Карабахский регион Азербайджана в ближайшие выходные

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Миссия ООН, которую организация направит в Карабах по запросу Баку в ближайшее время, сфокусируется на выявлении гуманитарных нужд, заявил в пятницу официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Миссию возглавят высокопоставленный сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингам и постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева. В состав миссии также войдут техническая группа OSHA (охрана труда и управление рисками) и представители агентств ООН.

С.Дюжаррик сообщил, что азербайджанская сторона уважает права этнических армян и поддерживает восстановление международных прав человека в регионе: «Миссия войдет в регион с территорий Азербайджана. Команда постарается оценить ситуацию на местах и определить гуманитарные потребности людей с обеих сторон. ООН не была в регионе 30 лет, и подобный визит будет организован впервые. Миссия будет действовать в регионе не менее 10 дней».

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку после проведения на прошлой неделе антитеррористических мероприятий локального характера пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион Азербайджана.