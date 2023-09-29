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МИД: В ближайшие дни миссия ООН посетит Карабах

МИД: В ближайшие дни миссия ООН посетит Карабах

«Как известно, Армения на протяжении длительного времени препятствовала или ограничивала поездки международных миссий на наши оккупированные территории для ознакомления на месте с результатами незаконной деятельности, включая оккупацию, разрушение, незаконное заселение во время оккупации азербайджанских территорий. В то же время, даже после ограниченных миссий, Армения либо игнорировала результаты, к которым они приходили, либо искажала их».

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Несмотря на отмеченную бездеятельность, после антитеррористических мероприятий, проведенных несколько дней назад, Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион. Такой визит будет осуществлен в ближайшие дни под эгидой резидента-координатора ООН в Азербайджане в соответствии с рамочным документом о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном (2021-2025). Визит позволит ознакомиться с текущей гуманитарной деятельностью, осуществляемой Азербайджаном в регионе.

Кроме того, членам делегации будут продемонстрированы процесс восстановления инфраструктуры, разоружение незаконных армянских вооруженных сил и конфискация боеприпасов, а также угрозы, исходящие от мин», – отметил А. Гаджизаде.

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