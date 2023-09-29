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В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за проливных дождей и подтоплений (фото, видео)

В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за проливных дождей и подтоплений (фото, видео)

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения в городе и ряде регионов штата Нью-Йорк.

Причиной стал сильный ливень и последующие подтопления. Об этом она сообщила в социальной сети Х.

«Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону. Пожалуйста, примите меры, чтобы оставаться в безопасности, и не пытайтесь передвигаться по затопленным дорогам», — написала она.

Согласно сообщениям местных СМИ, сильный ливень в Нью-Йорке привёл к затоплению нескольких улиц и проблемам в работе метро. В данный момент городские власти приняли решение закрыть терминал аэропорта Ла-Гуардия, а также остановить движение нескольких веток метрополитена.

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