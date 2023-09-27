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Главное Мир

СМИ: посол Франции в Нигере покинул Ниамей

СМИ: посол Франции в Нигере покинул Ниамей

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул Ниамей рано утром в среду.

С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники на местах.

По их данным, Итте прибудет в Париж в течение нескольких часов. Других подробностей телеканал не привел, официально власти Франции эту информацию пока не подтвердили.

Во вторник представитель сформированного после переворота Национального совета спасения родины (НССР) – центрального орана власти мятежников Нигера – полковник Амаду Абдраман заявил, что новые власти не получали какого-либо официального уведомления о выводе из страны французских ВС.

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