Нигер запретил французским самолетам входить в свое воздушное пространство

108 Просмотров

Захватившие власть в Нигере мятежники ввели запрет на использование воздушного пространства страны для французских самолетов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на распространенное Агентством по безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA) сообщение.

Воздушное пространство Нигера «открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании Air France», передает агентство заявление ASECNA.