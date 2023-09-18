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Сотрудники МЧС помогают гражданам на затопленных территориях в Астаринском и Лянкяранском районах (фото, видео) |
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Сотрудники МЧС помогают гражданам на затопленных территориях в Астаринском и Лянкяранском районах (фото, видео)

Сотрудники МЧС помогают гражданам на затопленных территориях в Астаринском и Лянкяранском районах (фото, видео)

Силами МЧС приняты необходимые меры безопасности на затопленных территориях в Астаринском и Лянкяранском районах, пострадавших от проливных дождей.

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Согласно информации пресс-службы МЧС, в поселке Эрдживан и селе Машхан Астаринского района спасатели эвакуировали 38 граждан, оказавшихся в беспомощном состоянии в частных домах, откачали воду из затопленных мест и приняли другие меры безопасности.

В настоящее время продолжаются работы по откачке воды из дворов частных жилых домов в поселке Эрдживан Астаринского района. Кроме того, в целях обеспечения безопасности в Лянкяранском районе на территории работают сотрудники МЧС.

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