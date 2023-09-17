Ханкендинские марионетки объявили о «дорожной капитуляции»

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Согласно «официальной» формулировке, в Ханкенди приняли совместное предложение офиса МККК в Ханкенди и РМК о параллельном ввозе товаров через дорогу Агдам-Ханкенди и Лачинскую дорогу. Что, напомним, предлагал и на чем с самого начала настаивал Азербайджан. И так как ППП «Лачин» стоит и действует, очевидно, что все товары будут проходить азербайджанский пограничный и таможенный контроль.

А теперь – немного закулисья. Соглашение о параллельном ввозе товаров по дорогам Агдам – Ханкенди и Герус-Лачин-Ханкенди было достигнуто ещё 1 сентября! Более того, это не была договорённость, состряпанная «на коленках» или за чаем на дорожном перекрёстке. В её заключении самое активное участие принимали внешние посредники, в том числе США. И именно ханкендинсккие марионетки по команде из Еревана «тянули резину» и отказывались выполнять достигнутые договорённости 16 дней. И сегодня, когда именно они объявили о своем согласии принять «совместное предложение МККК и РМК», чтобы не называть это предложение азербайджанским, для всех, кто следил за ситуацией, стало очевидно, с чьей стороны был опущен шлагбаум и кто его теперь соизволил поднять.

Можно, конечно, вздохнуть с облегчением. Одной «головной болью» в Карабахе меньше. Но… В то время как выполнение достигнутых договорённостей срывала армянская верхушка Ханкенди, США, Евросоюз, Европарламент и т.д. и т.п. призывали открыть дорогу, обращаясь к… Азербайджану. И как это понимать? Все поголовно оказались не в курсе? Забыли, с кем и о чем договорились и кто теперь эти договорённости срывает? Или весьма опрометчиво посчитали, что ругать Азербайджан «спокойнее» и «безопаснее» с точки зрения электоральных интересов и коррупционной составляющей? Но если так, то вынуждены предупредить: играть для кого-то роль «мальчика для битья» Азербайджан не будет. А кроме электоральных и коррупционных интересов, есть и государственные. Включая борьбу с терроризмом, энергетическую безопасность и многое другое.

И вот интересно: как себя чувствуют западные любители читать мораль официальному Баку сегодня, когда карабахские сепаратисты не просто капитулировали, а ещё и нечаянно уронили декорации? И продемонстрировали, кто же на самом деле блокировал дороги? Понимают ли там, что в результате все вопли в стиле «Лачинский коридор должен быть открыт немедленно!» повисли в воздухе? Им хоть чуточку стыдно? И понимают ли они, какие последствия собственных ляпов на азербайджанском треке теперь придётся затирать?

Так что поднятый сепаратистами шлагбаум кое-кого очень больно ударил, по крайней мере, по лбу.

Нурани, обозреватель