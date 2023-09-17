Карабахские сепаратисты согласились на параллельную работу Лачинской и Агдамской дорог

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Карабахские сепаратисты решили принять совместное предложение Международного комитета Красного Креста (МККК) и командования российского миротворческого контингента о параллельной доставке грузов по Лачинской дороге и маршруту Агдам-Ханкенди, сообщает Sputnik.

Груз иностранного происхождения будет доставляться автомобилями МККК.

Также сепаратисты заявили, что ведутся переговоры о встрече с представителями официальных властей Азербайджана.

Ранее помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев сообщал, что Баку откроет Лачинскую дорогу через сутки после создания условий по доставке гуманитарных грузов в Карабахский регион Азербайджана.