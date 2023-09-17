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Сенаторы США требуют передачи Украине ракет ATACMS

Сенаторы США требуют передачи Украине ракет ATACMS

В США четыре сенатора-республиканца написали открытое письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали немедленно передать Украине ракеты ATACMS.

«Мы обращаемся к Вам с настоятельной просьбой немедленно отправить на Украину армейские тактические ракетные комплексы MGM-140 (ATACMS). Дальнейшая задержка только еще больше подорвет интересы национальной безопасности США и продолжит этот конфликт», – говорится в письме сенатора Роджера Викера, Тома Коттона, Сюзанны Коллинз и Линдси Грэм.

Они отмечают, что предоставление ATACMS позволит Украине наносить удары по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на территории захваченной Россией Украины.

«В частности, следует немедленно отправить вариант ATACMS с унитарной боеголовкой большой дальности. Недавний украинский удар по военно-морскому порту Севастополя с использованием британского оружия большой дальности Storm Shadow продемонстрировал боевую эффективность такого оружия», – говорится в письме.

При этом добавляется, что предоставление ракет Украине максимально повысит вероятность успеха ее нынешнего контрнаступления и последующих операций. ATACMS также может повысить способность Украины уничтожать российские оборонные формирования.

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