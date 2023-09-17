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СМИ: Кадырову стало хуже, его собираются везти на лечение в ОАЭ

СМИ: Кадырову стало хуже, его собираются везти на лечение в ОАЭ

Состояние здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова значительно ухудшилось. Его накануне забрали из Москвы в Грозный. Об этом стало известно «Обоззревателю» из собственных источников в украинской разведке. Накануне источники издания в чеченской диаспоре сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме.

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Отмечалось, что самолетом его доставляли в Москву, но там врачи ничем не смогли помочь, после чего Кадырова вернули снова в Чечню. Пока его планируют перевезти на лечение за границу, вероятнее всего, в ОАЭ.

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