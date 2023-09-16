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Fitch: Инфляция в Азербайджане снизится до 6%

Fitch: Инфляция в Азербайджане снизится до 6%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует снижение инфляции в Азербайджане в этом году и в 2024 году.

Отмечено, что снижение годовой инфляции связано с ростом номинального эффективного курса маната по отношению к основным торговым партнерам Азербайджана, таким как Турция и Россия, и снижением мировых цен на продовольствие. Тем не менее, давление на продукты питания и некоммерческие товары (в основном услуги) остается сильным.

«Прогнозируем, что годовая инфляция приблизится к потолку целевого диапазона ЦБА (4±2%) к концу 2023 года, средняя инфляция в 2023 году снизится до 10,1%, в 2024 году – до 6%», – отмечает агентство.

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