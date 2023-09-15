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Эйвазов велел наградить турецкого полицейского за уважение к флагу Азербайджана (фото)

Эйвазов велел наградить турецкого полицейского за уважение к флагу Азербайджана (фото)

МВД Азербайджана наградило сотрудника полиции МВД Турции Рамазана Шахина за уважение, проявленное к азербайджскому флагу во время проверки болельщиков, пришедших на стадион на матч Турция – Армения чемпионата Европы-2024.

Согласно заявлению пресс-службы МВД, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о награждении Рамазана Шахина нагрудным знаком «За международное сотрудничество» в знак дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией.

Сотрудники МВД Азербайджана, отправившиеся в Турцию, вручили Рамазану Шахину награду и памятные подарки.

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