Налоговые органы нарастили отчисления в госбюджет

Объем поступлений в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы за январь-август 2023 года увеличился на 23,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.
Об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в соцсети «Х».
«Объем поступлений в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы за январь-август 2023 года увеличился на 23,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 12 миллиардов 80 миллионов 400 тысяч манатов. За это время налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 миллиардов 865 миллионов 600 тысяч манатов», – отметил министр.
2023-cü ilin yanvar-avqust aylarında Dövlət Vergi Xidməti (@vergiler) xətti ilə dövlət büdcəsinə #vergi daxilolmalarının həcmi 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23,4% artaraq 12 mlrd. 80,4 mln. ₼ təşkil edib. Bu müddətdə #qeyrineft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları… pic.twitter.com/JFuUiBszsq
— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 14, 2023