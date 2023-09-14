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Пригожин заявил, что Фархад Ахмедов его использовал

Пригожин заявил, что Фархад Ахмедов его использовал

Российский продюсер Иосиф Пригожин предположил, что санкции с бизнесмена Фархада Ахмедова сняли благодаря попавшей в сеть записи их предполагаемого разговора.

В комментарии изданию «Подъем» продюсер отметил, что аудиозапись должна была доказать Западу, что Ахмедов не лоялен российской власти. Самого Пригожина, по его мнению, «чисто использовали».

Продюсер добавил, что сейчас не общается с Ахмедовым.

«Я не общаюсь. Я вообще мало с кем стал общаться и минимизировал количество людей в своей записной книжке. Я даже боюсь с деревьями разговаривать», – сказал он.

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