Пригожин заявил, что Фархад Ахмедов его использовал

Российский продюсер Иосиф Пригожин предположил, что санкции с бизнесмена Фархада Ахмедова сняли благодаря попавшей в сеть записи их предполагаемого разговора.
В комментарии изданию «Подъем» продюсер отметил, что аудиозапись должна была доказать Западу, что Ахмедов не лоялен российской власти. Самого Пригожина, по его мнению, «чисто использовали».
Продюсер добавил, что сейчас не общается с Ахмедовым.
«Я не общаюсь. Я вообще мало с кем стал общаться и минимизировал количество людей в своей записной книжке. Я даже боюсь с деревьями разговаривать», – сказал он.