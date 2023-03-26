Журналисты опубликовали запись телефонного разговора с голосами, похожими на российского миллиардера Фархада Ахмедова и российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

В разговоре собеседники дают оценки руководству России, в частности, Владимиру Путину, а также делятся видением мрачных перспектив для России.

Судя по содержанию, разговор состоялся около 2 месяцев назад. Собеседники, выражающие настроения элиты РФ, проявляют острое недовольство происходящим в связи с агрессией против Украины.

Иосиф Пригожин в социальной сети ВК назвал фейком аудиозапись.

«Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком… Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк», — заявил Пригожин на видео.

Пригожин также отметил, что для подобных фейков стало возможным использовать современные технологии в области нейросетей — они способны генерировать голос и интонации, схожие с оригиналом.