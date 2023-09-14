Эльхан Сулейманов в Анкаре (фото)

513 Просмотров

Экс-министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов вышел на связь, чтобы развеять слухи об убийстве его кадыровцами.

Ранее Minval.az опроверг информацию российских СМИ о том, что президент Чечни Рамзан Кадыров приказал своим людям устранить Сулейманова за то, что тот якобы пытался его отравить. Мы сообщили, что он жив, но не указали на его местонахождение. Вчера же ночью Эльхан Сулейманов сам вышел на связь, и на своей странице в Facebook поделился свежей фотографией, и даже ответил на комментарий пользователя, написав, что у него все хорошо, и что он находится в Анкаре.

Отметим и то, что в понедельник Minval.az обратился также за комментариями к заместителю председателя Правительства Чечни Адаму Делимханову, однако он заявил, что «не комментирует подобные глупости».

Рамелла Ибрагимхалилова