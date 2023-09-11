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Эксклюзив: Кадыров не убивал Эльхана Сулейманова

Эксклюзив: Кадыров не убивал Эльхана Сулейманова

В российских СМИ распространена информация о физическом устранении людьми президента Чечни Рамзана Кадырова экс-министра здравоохранения республики и вице-премьера, уроженца Азербайджана, Эльхана Сулейманова. Ранее Minval.az сообщал об этом со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, Сулейманов пропал с октября прошлого года, и с того времени на людях не появлялся, что дало повод заподозрить окружение Кадырова в устранении экс-министра. Причиной для этого якобы послужили инъекции, сделанные Сулеймановым Кадырову, после чего состояние президента Чечни резко ухудшилось.

Но оказалось, что информация эта не соответствует действительности. Как выяснил Minval.az из информированных источников, Эльхан Сулейманов жив, однако не считаем нужным разглашать информацию о его местонахождении, поскольку угроза безопасности все еще существует.

Мы выяснили и причину, по которой между Кадыровым и Сулеймановым произошел разрыв отношений. Сулейманов назначил Кадырову препарат, который вызвал индивидуальную непереносимость организма. Но кто-то из окружения Кадырова, не особо разбирающийся в медицине, обвинил экс-министра в умышленном причинении вреда здоровью. По  имеющейся информации, Рамзан Кадыров и  Эльхан Сулейманов разобрались в ситуации, но дальше решили вместе не работать.

Рамелла Ибрагимхалилова 

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