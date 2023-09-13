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Поврежденные в результате ударов ВСУ корабли в Севастополе ремонту не подлежат

Поврежденные в результате ударов ВСУ корабли в Севастополе ремонту не подлежат

Российские большой десантный корабль «Минск» и подлодка после атаки Сил обороны на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в Севастополе восстановлению не подлежат.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в телемарафоне «Единые новости», комментируя степень повреждения вражеских кораблей.

«Это значительные поражения, и можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью — восстановлению не подлежат. Да, сегодня хорошие новости — уничтожение и повреждение большого десантного корабля вражеского «Минск» проекта 775, а также подлодки, что очень важно — носителя ракет «Калибр». Конечно, это хорошие новости для украинских Сил безопасности и обороны, для украинских граждан. И сегодня многие крымчане откровенно и искренне радовались, когда слышали вот такие звуки «хлопка», потому что понимали, что продолжается демилитарция Крыма от российских захватчиков», – отметил Юсов.

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