В Нью-Йорке ожидается встреча Зеленского с Нетаньяху

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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке. Об этом в соцсети Х написал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

«Встреча премьера Израиля и президента Украины состоится в Нью-Йорке в ближайшие несколько дней во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН», – написал дипломат.

Следует заметить, что Зеленский недавно провел телефонный разговор с Нетаньяху. Они обсудили пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии российскому вторжению.