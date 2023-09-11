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Кадыров жестоко расправился с азербайджанцем Эльханом Сулеймановым?

Кадыров жестоко расправился с азербайджанцем Эльханом Сулеймановым?

В РФ продолжают обсуждать тему болезни лидера Чечни Рамзана Кадырова, у которого полностью отказали почки и который не встает с постели.

Как передает Minval, тг-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на свои источники, сообщает, что чеченский лидер мог обвинить в резком ухудшении здоровья экс-министра здравоохранения республики и вице-премьера, уроженца Азербайджана Эльхана Сулейманова.

Кадыров жестоко расправился с азербайджанцем Эльханом Сулеймановым?

Сразу несколько собеседников канала утверждают, что окружение Кадырова убеждало его, что на состояние здоровья могло повлиять отравление, к этой версии склонялся и сам чеченский лидер. И якобы он обрушил свой гнев на Сулейманова, который с 2014 года считался одним из личных врачей семьи Кадырова, и лично делал Кадырову некие инъекции. Так что в октябре 2022 года Сулейманов был снят с должности вице-премьера и пропал.

Эльхан Сулейманов был ранее активен в соцсетях, однако его страничка в Instagram не обновляется с осени прошлого года. Также его не видели в медучреждениях Москвы, где медик часто бывал.

Источники утверждают, что Сулейманова могли закопать живым. «Если Кадыров действительно заподозрил Сулейманова в отравлении, то вряд ли мы его увидим живым. Если речь идет о чем-то другом, то он может быть в заточении и его покажут на камеры», — полагает один из собеседников ресурса.

Сулейманов с отличием окончил Азербайджанский медицинский университет, после учебы работал в Бакинском онкологическом научном центре Азербайджана. В Москве окончил аспирантуру на базе Российского Онкологического Центра им. Н.Н.Блохина. Эльхан Сулейманов является кандидатом медицинских наук. Проходил стажировки в США и Германии.

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