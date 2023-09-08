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Глава МИД ТРСК: Заявление Алиева придаст нам больше сил

Глава МИД ТРСК: Заявление Алиева придаст нам больше сил

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что флаг Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) будет развеваться на всех мероприятиях в Азербайджане, дополнительно придаст сил туркам-киприотам в их борьбе.

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Об этом заявил министр иностранных дел ТРСК Тахсин Эртугрулоглу в интервью TNS Haber.

Эртугрулоглу выразил благодарность Алиеву и отметил, что заявления азербайджанского лидера вызвали гордость у жителей ТРСК.

По его словам, сотрудничество между тюркскими государствами открывает путь для развития.

«Заявление Алиева придаст нам больше сил в нашей борьбе. Выражаем бесконечную признательность президентам Турции и Азербайджана Реджепу Тайипу Эрдогану и Ильхаму Алиеву за поддержку в нашей справедливой борьбе», – сказал он.

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