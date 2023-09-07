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Эрсин Татар: Моя самая большая мечта – иметь неразрывные связи с Азербайджаном

Эрсин Татар: Моя самая большая мечта - иметь неразрывные связи с Азербайджаном

После слов президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку о том, что флаг Турецкой Республики Северного Кипра будет развеваться на мероприятиях в Азербайджане, президент ТРСК Эрсин Татар выступил с заявлением.

В заявлении Эрсина Татара, опубликованном на сайте президента Турецкой Республики Северного Кипра, говорится:

«Меня обрадовало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Организации тюркских государств в Баку о том, что флаг Турецкой Республики Северного Кипра будет развеваться на мероприятиях, проводимых в Азербайджане.

В то время как Турецкая Республика Северного Кипра продолжает существовать в Средиземноморье как турецкое государство с концепцией одна нация – три государства, моя самая большая мечта – иметь неразрывные связи с Азербайджаном».

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