Баку выдворил армян, оскорбивших флаг Азербайджана

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Трое футболистов армянского происхождения, срок административного ареста которых истек, отпущены на свободу.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

«Поскольку сегодня срок наказания этих лиц истек, они были освобождены и в сопровождении сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД был обеспечен их переход через ППП «Лачин» в Республику Армения в соответствии с требованиями законодательства Азербайджана», – говорится в сообщении ведомства.

Освобожденные лица поблагодарили Азербайджанское государство за проявленный к ним гуманизм и заявили, что их права были полностью обеспечены в период нахождения под арестом, они удовлетворены условиями содержания и проявленным к ним отношением.