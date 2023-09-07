Ереванское эхо будапештского интервью

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На этой неделе руководитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Венгрию и Хорватию. В ходе этого визита были проведены важные встречи с высшими чинами этих стран, но внимание сейчас мы заострим не столько на этих встречах, сколько на интервью, которое он дал Азербайджанскому государственному агентству АЗЕРТАДЖ и венгерскому изданию «Мадьяр Демократа». А точнее, на резонансе, который это интервью имело в армянском обществе.

С самого начала отметим, что цитаты из ответов главы МИД Азербайджана на вопросы азербайджанского и венгерского журналистов заполонили армянские СМИ, которые по привычке стали усматривать и искать в словах министра некий скрытый подтекст, хотя формулировки респондента были достаточно четкие, прямолинейные, недвусмысленные, и все тезисы были до этого озвучены как самим руководителем Азербайджанского государства, так и его помощником Хикметом Гаджиевым, дипломатами, политическими обозревателями.

Похоже, армянские политики, как огня, боятся мирного процесса и его конечного результата — мира, который, наступи он в регионе, раз и навсегда положит (или, по крайней мере, должен будет положить) конец ирредентизму и всяким мечтам о реванше. Ведь подпись Армении под мирным соглашением и его последующая ратификация в парламенте свяжут ее по рукам и ногам. Нет, конечно, можно будет потом отказаться выполнять свои договорные обязательства или даже денонсировать договор. Но это уже совсем другой уровень политического челленджа. Ведь согласитесь, одно дело отказываться от своих устных обязательств, а совсем другое дело — от взаимно ратифицированного межгосударственного договора.

Предвидя стенания армян, поспешим напомнить, что Трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года, многократно нарушенное Арменией (причем, нарушенное с первого же дня, когда параллельно с развертыванием в Карабахе РМК не были выведены армянские — подчеркиваем АРМЯНСКИЕ — силы!), это… заявление, а не межгосударственный договор. Оно не требовало ратификации, так как представляло собой временный перечень всего того, что необходимо было сделать для выхода в дальнейшем на подписание всеобъемлющего и уже бессрочного мирного соглашения. По сути, это заявление представляло собой Акт о капитуляции, о чем неоднократно говорил президент Алиев. Поэтому, еще раз, это не договор, а констатация военного разгрома и, своего рода, дорожная карта к двустороннему мирному соглашению. Двустороннему, а уже не трехстороннему. Это тоже важно помнить!

И этим объясняется уже ставшее привычным для нас виляние Армении хвостом и затягивание переговоров в стремлении выиграть время. Чтобы что? Чтобы собраться силами и попытаться отыграться?

Джейхун Байрамов напомнил, что буквально через пару месяцев после капитуляции Армении президент Алиев первым выступил с инициативой начать работу над мирным соглашением. Тринадцать месяцев Армения никак не реагировала на это предложение. В феврале 2022 года Азербайджан выступил с еще одним предложением — выступил с пятью принципами, которые должны были войти в основу будущего мирного соглашения. Затем в октябре 2022 года Азербайджан вновь проявил активность, составив проект мирного договора и представив его Армении в ходе первого раунда переговоров в Женеве. Армении потребовалось два с половиной года после окончания войны, чтобы премьер-министр этой страны, наконец, выступил, пусть даже пока устно, с признанием территориальной целостности Азербайджана с Карабахом в его составе.

Неудивительно, что слова министра Джейхуна Байрамова о том, что сказанное устно пора бы теперь подкрепить официальной подписью, вызвало очередную волну истерии в армянских СМИ. Некоторые оппозиционные, наиболее радикальные издания поспешили даже заявить, что устное признание Пашиняна ничего не значит, а подписывать он ничего не станет, побоится, так как его тут же «снесут» (ну, как его «снесли» в кавычках за почти три года после военного позора, мы все видим), а также пообещали, что даже если Пашинян подпишет мирное соглашение, то его подпись будет отменена, как только к власти придут их любимые кочаряны и прочие реваншисты, в общем, могильщики Армении.

Не сомневаемся, что сам Пашинян лучше нас слышит эти голоса, поэтому и наблюдаем мы сегодня, как четко заметил Байрамов, «несоответствие действий руководства Армении со сделанными ранее устными заявлениями, а порой мы слышим даже заявления, которые опровергают сказанное ранее».

Министр напомнил, что «Серьезным источником напряжения и взрывоопасности в регионе является сохраняющееся по сей день присутствие незаконных военных формирований на территории Азербайджана численностью около 10 тысяч лиц, что является грубейшим нарушением трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года. Напомню, что согласно пункту 4, параллельно с развертыванием миротворческого контингента Российской Федерации все армянские вооруженные силы должны были быть выведены. К сожалению, за почти три года после подписания трехстороннего Заявления незаконные формирования до сих пор не выведены. Они находятся на довольствовании со стороны Армении, которая финансирует их из своего государственного бюджета. Часть личного состава этих формирований является военным персоналом ВС Армении. Имеются множество доказательств, фактов, подтверждающих это».

И вновь реакцией армянской стороны на эти, казалось бы, очевидные факты, стали манипуляции, дескать, в Трехстороннем заявлении не говорится о том, что местное население не должно иметь свою так называемую «армию обороны», а прописанное в документе, дескать, касается только ВС Армении. Как метко заметил политолог Фархад Мамедов, есть большая разница между словами «Армянский» с большой буквы и «армянский» с маленькой. Если в тексте Трехстороннего заявления фраза «армянские силы» написаны с маленькой буквы, то это означает, что речь идет не только о Вооруженных силах Армении, а обо всех армянских силах. Стоящие на позициях в Карабахе лица — армяне? Армяне. Они вооружены? Вооружены. Всё, значит они должны были быть либо выведены, либо же должны были сложить оружие. Было ли это сделано? Нет. Вместо этого Армения продолжила осуществлять ротацию, через пару недель после своей капитуляции направила в Азербайджан большую группу диверсантов из числа граждан Армении, которые были затем задержаны и осуждены, и Ереван по сей день содержит тех, кто стоит на нелегальных постах в Карабахе и голышом позирует перед азербайджанскими военными. Значит, нарушение Арменией взятых на себя обязательств налицо, и происходит это с первого дня после подписания Заявления, на что и вновь обратил внимание в своем интервью глава МИД Азербайджана Байрамов.

Еще одной цитатой, которую наперебой приводят в своих изданиях армянские СМИ, стала фраза министра о том, что на территории Азербайджана не будет никаких серых зон, и это красная линия Азербайджана. Об этом чуть ранее говорил также помощник президента Хикмет Гаджиев, и сказано это было из Агдама. Видать, очень запала в душу армянам фраза «серая зона», раз так сильно истерят они каждый раз, когда слышат ее.

Отказывающимся от диалога с центральным правительством представителям армянского населения Карабаха Байрамов посоветовал «освободиться от роли заложников в руках у третьих сил, которые могут отправлять им месседжи и обещать им, что угодно». А также напомнил, что первая встреча прошла не где-нибудь, а в Ходжалы. Поэтому если они приводят довод о месте проведения встреч, то лучшим решение может стать ротационная схема. Одна встреча в Карабахe, другая в одном из другим азербайджанских регионов.

Но, пожалуй, наибольший резонанс в армянском обществе вызвала та часть интервью Байрамова, в котором он сказал о том, что сухопутная связь между западными районами Азербайджана и Нахчываном будет восстановлена в любом случае, даже без участия Армении. «Ереван упустит еще одну выгодную возможность поправить экономику страны, так как дорога может просто обойти Армению. Азербайджан же продолжит работу в этом направлении, имея план «Б». И для него проект будет осуществлен даже без участия Армении, но в таком случае она просто выпадет из числа выгодополучателей», — сказал министр. Некоторые армянские издания решили съязвить, написав, что у Армении, дескать, тоже имеется план «Б» для открытия «Лачинского коридора» (кстати, почившего в бозе).

Что ж, месседжи в очередной раз направлены. Они, как мы видим, услышаны. Будут ли они восприняты в Армении всерьёз или же, как всегда, покажет ближайшее будущее. Как бы не пришлось Армении вновь кусать логти.

Зухраб Дадашов