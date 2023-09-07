Украинский эксперт: Армяне четко оценили отсутствие перспектив в ОДКБ

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Армения отозвала постпреда из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и объявила о совместных военных учениях с США. Украинский военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал данные действия правительства Армении.

«Это уже не первый сигнал от Армении в отношении ОДКБ. То есть мы видим системную политику армянского правительства, которая состоит в том, чтобы, во-первых, дистанцироваться от ОДКБ. Во-вторых, возможно, даже выйти из организации и начать переговоры с Западом о возможности более широкой интеграции, насколько это возможно при их географическом положении.

В принципе это свидетельство того, что армяне четко оценили отсутствие перспектив у данного проекта. Это Армения почувствовала на себе, когда ни один раз обращалась за защитой во время Карабахской войны. Они услышали, что их Россия не поддержит и не поможет. Даже та база, которая есть в Гюмри, где находятся российские военные, не пригодилась. То есть она не отыграла никакой реальной роли», – приводит «Хартия» его слова.

«Именно поэтому сейчас мы видим такую позицию Армении. Не исключаю, что другие страны последуют ее примеру, за исключением, конечно же, Беларуси. Теперь там ядерное оружие и отвертеться пока не удастся.

Отмечу, что во время всех последних встреч ОДКБ, проходивших на высшем уровне, все было написано на лицах товарищей, сидевших за круглым столом у Путина. Скажем, скучно, нудно, неинтересно, но номер отыгрываем. Какие-то церемониальные функции и не более того. Очевидно, что вступать в войну эти страны не будут», – добавил он.

«Пока идет осторожное дистанцирование, поскольку у некоторых стран, возьмем тот же Казахстан, остается позиция все-таки сохранять какие-то рабочие отношения с Россией. Там пытаются найти баланс.

Я бы здесь обратил внимание на важный момент: все так называемые союзники России начинают активнее искать опору в других странах. Кто у Китая, кто у США, а кто-то и у Индии. Та же Армения, о которой мы с вами говорим, нашла поддержку у Индии, где они покупают достаточно много вооружений.

Еще один пример — Казахстан, который пытается найти поддержку сразу в трех центрах: и у Китая, и у США (у которых есть серьезные инвестиционные интересы), и у Турции. Это свидетельствует о том, что отход этих стран от России неизбежен.

Просто это произойдет тогда, когда станет возможным заручиться поддержкой влиятельных мировых игроков с дальнейшим ослаблением России», – подытожил эксперт.