Отозван представитель Армении в ОДКБ

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Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В указе главы государства говорится, что решение принято по представлению премьер-министра Никола Пашиняна. Распоряжения о назначении нового постпреда пока нет.

Двумя другими указами Хачатурян назначил Биягова постоянным представителем Армении в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и послом в Нидерландах.

Биягов был постпредом Армении в ОДКБ с 2018 года.