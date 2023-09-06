Марков: Предательство Пашиняна должно быть наказано. Карабах должен полностью вернуться в родную гавань

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Прокремлевский политолог Сергей Марков обрушился на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который пытается отдалить Армению от России, с обвинениями в предательстве.

«Пашинян – это предатель армянского народа в его историческом бытии. Веками Россия спасала армян. Грибоедов, великий русский поэт, погиб, спасая армян от репрессий в Персии. А теперь Пашинян решил предать Россию и переметнуться к врагам России в лице Франции и США и НАТО.

Это предательство своего спасителя приведёт к катастрофе для Армении. Это еще будет очень легко, если Армения просто потеряет остатки Карабаха», – написал он в своем Telegram-канале.

«Все армянские политики должны внимательно прочитать заявление зам главы МИД России сейчас. И действовать так, как МИД России даёт мудрый совет. Пока не поздно», – отметил он.

По словам Маркова, глава армянского правительства «бросил вызов и России, и Азербайджану», пригласив в Армению армию США.

«Пока на учения. Присоединяется к МУС специально, чтобы оскорбить президента России. Франция у него теперь главный союзник Армении.

И он заплатит за это. Карабах должен полностью вернуться в родную гавань. Возможно в ближайшее время. Посмотрим как ему поможет его любимая Франция.

Пашинян – предатель, и это предательство должно быть наказано. И чем быстрее, тем лучше», – написал политолог.