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Сийярто о контактах с Баку: ЕС не вправе указывать, где нам покупать газ

Сийярто о контактах с Баку: ЕС не вправе указывать, где нам покупать газ

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Европейский союз не имеет права диктовать Венгрии, где ей следует закупать природный газ.

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Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как отметил Сийярто, венгерские власти намерены диверсифицировать источники и маршруты поставки газа.

При этом, уточнил он, для этого необходимо получать топливо из Азербайджана, Туркмении и Турции. Будапешт хотел бы, чтобы ЕС профинансировал эти проекты.

«Поскольку на данный момент Евросоюз отказывается вносить свой вклад в финансирование, Брюссель потерял все юридические основания пользоваться правом голоса в отношении того, откуда страны Центральной Европы, включая Венгрию, берут свой природный газ», — цитирует Сийярто ТАСС.

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