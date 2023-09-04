Сийярто о контактах с Баку: ЕС не вправе указывать, где нам покупать газ

224 Просмотров

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Европейский союз не имеет права диктовать Венгрии, где ей следует закупать природный газ.

Читайте также: Венгрия намерена купить миллиард кубометров азербайджанского газа

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как отметил Сийярто, венгерские власти намерены диверсифицировать источники и маршруты поставки газа.

При этом, уточнил он, для этого необходимо получать топливо из Азербайджана, Туркмении и Турции. Будапешт хотел бы, чтобы ЕС профинансировал эти проекты.

«Поскольку на данный момент Евросоюз отказывается вносить свой вклад в финансирование, Брюссель потерял все юридические основания пользоваться правом голоса в отношении того, откуда страны Центральной Европы, включая Венгрию, берут свой природный газ», — цитирует Сийярто ТАСС.