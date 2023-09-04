Переговоры Эрдогана и Путина продлились 3 часа (обновлено, видео) |
Москва предупредила Пашиняна устами «диписточника» |
Сепаратисты рыли новые траншеи, чтобы подобраться к позициям азербайджанской армии |
«Байден защитит»: Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в НАТО |
Гаджиев обвинил Ереван в запуске новой кампании дезинформации и манипуляций |
Сильный подземный толчок в Кюрдамире, есть повреждения (обновлено, фото, видео) |
Зеленский подтвердил, что сменит министра обороны Резникова, и предложил Умерова |
АОКП: Продолжим работу, пока не доставим продовольствие |
Чернышевский: Российская армия – не армянская, которую Азербайджан избивал дронами (видео) |
Главное Новость

Эрдоган заявил, что весь мир следит за его переговорами с Путиным

Эрдоган заявил, что весь мир следит за его переговорами с Путиным

Весь мир следит за консультациями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи по зерновой сделке в надежде на результат.

Об этом заявил турецкий лидер перед началом переговоров с российским коллегой.

«Самый важный шаг – это то, что сегодня весь мир следит за зерновым коридором во время саммита Турция – Россия. Они ждут, какой будет сегодня результат. Я думаю, что сообщение, которое будет сделано на пресс-конференции по итогам наших встреч, станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам», – отметил Эрдоган.

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган заявил, что весь мир следит за его переговорами с Путиным
Новость

Эрдоган заявил, что весь мир следит за его переговорами с Путиным

2023/09/04, 14:54
Путин - Эрдогану: Мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший, высокий уровень
Новость

Путин – Эрдогану: Мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший, высокий уровень

2023/09/04, 14:50
Шольц – единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине
Новость

Шольц – единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине

2023/09/04, 13:05
Хакан Фидан завтра посетит Иран
Новость

Хакан Фидан завтра посетит Иран

2023/09/02, 15:54
В МИД Азербайджана ответили Макрону
Новость

В МИД Азербайджана ответили Макрону

2023/08/28, 17:44
Бизнес мужа в РФ не помеха: Премьер-министр Эстонии отказалась выйти в отставку
Новость

Бизнес мужа в РФ не помеха: Премьер-министр Эстонии отказалась выйти в отставку

2023/08/26, 11:08
Минтруда реализует меры по поддержке занятости семей, переселенных в Физули
Новость

Минтруда реализует меры по поддержке занятости семей, переселенных в Физули

2023/08/21, 17:56
В России старшеклассники будут изучать беспилотники
Новость

В России старшеклассники будут изучать беспилотники

2023/08/21, 17:36
Украинский дрон ударил по зданию в Энергодаре, где проходило совещание российской полиции (видео)
Новость

Украинский дрон ударил по зданию в Энергодаре, где проходило совещание российской полиции (видео)

2023/08/19, 11:00