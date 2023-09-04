Эрдоган заявил, что весь мир следит за его переговорами с Путиным

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Весь мир следит за консультациями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи по зерновой сделке в надежде на результат.

Об этом заявил турецкий лидер перед началом переговоров с российским коллегой.

«Самый важный шаг – это то, что сегодня весь мир следит за зерновым коридором во время саммита Турция – Россия. Они ждут, какой будет сегодня результат. Я думаю, что сообщение, которое будет сделано на пресс-конференции по итогам наших встреч, станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам», – отметил Эрдоган.