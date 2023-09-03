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Главное Общество

В Баку ожидается переменная облачность

В Баку ожидается переменная облачность

Обнародован прогноз погоды на 4 сентября.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24°, днем 28-32° тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 мм рт. ст. до 756 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами интенсивные, грозы. Утром осадки постепенно прекратятся, днем в большинстве районов будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.

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