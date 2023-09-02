Власти Нигера решили выслать посла Франции из страны

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Суд столицы Нигера — Ниамея — постановил лишить аккредитации и выслать из страны французского посла Сильвена Итте. Об этом пишет Нигерское агентство печати.

«Он (Итте) должен немедленно покинуть территорию страны», — указывается в судебном постановлении.

В публикации отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что мужчина больше не является дипломатом и не имеет постоянного вида на жительство в Нигере.

Согласно данным агентства, иск против сотрудника дипмиссии был подан властями Нигера.

Ранее посла Франции в Нигере лишили дипломатической неприкосновенности.