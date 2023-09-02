Актриса Ахеджакова открестилась от поддержки Украины

546 Просмотров

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после того, как она вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – сказал собеседник агентства, отметив, что артистке может грозить либо штраф, либо административный арест.

Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В нем он отмечал, что в интернете появилось видео со спектакля «Мой внук Вениамин», который проходил в Бремене 27 июня с участием Ахеджаковой, где в конце спектакля артистка вышла на сцену с украинским флагом. Этим, по его мнению, она дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться. Бородин, исходя из несогласия Ахеджаковой с целями и проводимой РФ политики, просил провести в отношении артистки проверку и лишить ее наград и почетных званий.

Лия Ахеджакова рассказала «Газете.Ru», что флаг Украины ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов. Она отметила, что найти человека, отдавшего ей флаг, так и не удалось.

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавал цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», — сказала она.