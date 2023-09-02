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США и Франция настроены на дипломатическое решение ситуации в Нигере

США и Франция настроены на дипломатическое решение ситуации в Нигере

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню выразили общее стремление к поиску дипломатического решения для урегулирования кризисной ситуации в Нигере, заявили в пресс-службе Пентагона.

Главы военных ведомств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в области безопасности в африканском государстве, особенно в свете событий, произошедших в Западной Африке в конце июля.

Также Ллойд Остин и Себастьян Лекорню отметили долгосрочные отношения между США и Францией в сфере обороны и безопасности и подтвердили приверженность обеих стран продолжению сотрудничества.

Ранее сообщалось, что пришедшие к власти в Нигере мятежники лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности. Решение было принято после того, как глава дипмиссии проигнорировал требование явиться в МИД. До этого посол отказался вступать в переговоры с представителями нового руководства страны. В ответ лидеры мятежных сил дали ему двое суток на то, чтобы покинуть Нигер. Аналогичный ультиматум выдвинули и немецкому послу. Ему дали 48 часов на то, чтобы выехать из западноафриканской республики.

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