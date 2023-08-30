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Власти Нью-Йорка одобрили трансляцию азана

Власти Нью-Йорка одобрили трансляцию азана

В Нью-Йорке разрешили трансляцию азана. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на пресс-конференции во вторник в мэрии.

Теперь мечети американского мегаполиса могут транслировать призыв на молитву с 12:30 до 13:30 и каждый вечер в течение священного месяца Рамадан без необходимости получать разрешение, как это было раньше.

«Сегодня мы сокращаем бюрократическую волокиту и четко заявляем: если вы представляете мечеть или молитвенный дом любого рода, вам не нужно подавать заявление на получение разрешения, чтобы усилить ваш призыв к пятничной молитве», – заявил Адамс.

Он добавил: «Вы можете свободно жить по своей вере в Нью-Йорке».

Отметим, что согласно отчету NYC Communities of Interest report 2023, самая большая концентрация мусульман США наблюдается в Нью-Йорке.

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Власти Нью-Йорка одобрили трансляцию азана
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Власти Нью-Йорка одобрили трансляцию азана

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