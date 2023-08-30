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Сабина Алиева развеяла ложь армянской стороны

Сабина Алиева развеяла ложь армянской стороны

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева ответила на безосновательные утверждения, распространенные некоторыми армянскими сайтами.

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Данную информацию приводит пресс-служба Аппарата омбудсмена.

В ходе конфиденциального приема Алена Саргсяна, Вахе Ховсепяна и Левона Григоряна, которые были задержаны на погранично-пропускном пункте «Лачин» и арестованы в административном порядке на 10 суток, омбудсмен ознакомилась с состоянием обеспечения прав этих лиц на основании международного и национального законодательства, выслушала их обращения. Кроме того, был проведен осмотр камеры, где они содержатся, и места прогулки, было установлено, что условия содержания соответствуют стандартам.

Арестованные отметили, что довольны условиями содержания, обращением, питанием, а также медико-психологической помощью. В ходе посещения был обеспечен телефонный разговор данных лиц с членами семьи. Все это является ярким примером гуманной политики, реализуемой Азербайджанским государством.

«Армянские сайты, указывая на травму на руке принятого во время посещения А.Саргсяна, как и он сам сообщил, полученную в феврале этого года во время работ вместе с отцом в частном семейном хозяйстве, используют ее против гуманной политики, проводимой Азербайджаном.

На фото ясно можно увидеть, что этот след на его руке появился давно.

В этой связи четкое предоставление информации о задержанных еще раз подтверждает прозрачность деятельности.

К сожалению, Армения, как всегда, целенаправленно продолжает политику азербайджанофобии, продолжает создавать атмосферу нетерпимости путем тиражирования ложной информации.

Во имя установления мира в регионе армянская сторона должна отказаться от своей политики, направленной на разжигание ненависти к азербайджанцам, а соответствующие международные организации должны принять необходимые меры для предотвращения этой политики, противоречащей основополагающим принципам прав человека», – говорится в заявлении.

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